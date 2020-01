Nel video le interviste a Roberto Cesati, Direttore Generale Modena F.C. e a Maurizio Fantuzzi, Coordinatore Azienda Gruppo Servizi Atcm Saca

Giallo, blu e bianco, richiamando i colori sociali del Modena calcio. Sono le sfumature cromatiche che caratterizzano il nuovo pullman della società canarina: un mezzo di proprietà, fatto arrivare oggi nel piazzale interno allo Stadio Braglia e pronto all’uso, che verrà testato già a partire da domenica per la trasferta sul campo del Padova e poi per quella di mercoledì 22 sul terreno del Vicenza. Con Cesati è stata anche l’occasione per fare il punto sulle prossime impegnative trasferte del club gialloblu e sul mercato canarino.