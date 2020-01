Nel video l’intervista a Giancarlo Riolfo, allenatore Carpi F.C.

Vicenza-Carpi, prima contro seconda staccata di 4 punti, è la classica gara che si presenta da sola. I veneti, nonostante qualche assenza pesante come quelle di Giacomelli e Marotta, proveranno a mandare i biancorossi a -7, ma mister Giancarlo Riolfo è certo che i suoi saranno all’altezza. In mattinata Pietro Cianci ha svolto il secondo allenamento col nuovo gruppo e domani sarà in panchina, pronto a dare una mano a gara in corso. Un innesto che Riolfo sottoscrive. Al Menti è atteso il pubblico delle grandi occasioni, con la curva di casa sold out in poche ore e almeno 200 tifosi in arrivo da Carpi.