Nel video le interviste al Prof. Antonio Persico Dir. Programma di Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza, A.O.U. Mo – a Fabrizio Starace Direttore Dip. Salute Mentale e dipendenze patologiche Ausl Mo e ad Andrea Lipparini Presidente Associazione Aut Aut Modena

Dopo un lungo lavoro di progettazione e coordinamento è stato presentato in un convegno presso il Policlinico cittadino il nuovo PDTA, Percorso provinciale per un sistema che cura i minori affetti da disturbi dello spettro autistico, in modo integrato e sinergico. Protagonisti del progetto ora realtà l’azienda Usl di Modena, quella Ospedaliero Universitaria, l’ospedale di Sassuolo e l’Università.

Un ulteriore importante anello nella rete del nuovo percorso PDTA è quello rappresentato dalle associazioni dei familiari dei pazienti