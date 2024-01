Nel video le interviste a Stefano Baldini, Ex Maratoneta, a Maurizio Borsari, Presidente della Fratellanza 1874 e a Grazia Baracchi, Assessore allo Sport Comune di Modena

Il 31 gennaio la storia di Modena scende in strada con la 50esima Corrida di San Geminiano. Un’edizione speciale per la città emiliana, che ospita mercoledì un appuntamento tradizionale, che quest’anno avrà tra gli ospiti speciali l’atleta Stefano Baldini, vincitore di una medaglia d’oro alle Olimpiadi di Atene 2004 e di un’edizione della Corrida, e il giornalista Nicola Roggero, nella veste di speaker per l’evento.

Un momento particolare anche per la Fratellanza, associazione organizzatrice dell’evento, che compie 150 anni. Cultura, sport e tradizione popolare andranno nuovamente ad illuminare la Città della Ghirlandina, con 13350 chilometri di percorso e una maglia celebrativa per tutti i partecipanti che si metteranno alla prova. Partenza fissata alle 14.30 da Viale Berengario e arrivo al Parco Novi Sad.