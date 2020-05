Nel pomeriggio il commissario ad acta Sergio Venturi ha annunciato in Regione che a fine settimana, sabato 9, si concluderà il suo incarico. Una decisione maturata con il consolidarsi del rallentamento del contagio, culminato nella fine della fase acuta della crisi e nel passaggio a quella della ripartenza. Una scelta condivisa con il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, che lo aveva voluto in quel ruolo il 5 marzo scorso e che lo ha ringraziato per l’impegno profuso.