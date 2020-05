Nel video le interviste a Stefano Bonaccini, Presidente Regione Emilia-Romagna e a Sergio Venturi, commissario ad acta emergenza Coronavirus

È una giornata principalmente di buone notizie per quanto riguarda il Coronavirus in Emilia-Romagna. A fronte dei 5739 tamponi effettuati sono solamente 100 i nuovi casi di positività al Coronavirus in Regione: un dato tra i più bassi di sempre. Stando ai dati si registra praticamente un positivo ogni 50 tamponi effettuati: un numero incoraggiante che ci permette di capire come il virus sia in una fase di discesa. Si alza rispetto a ieri il numero dei decessi che nelle ultime 24 ore sono stati 39. Salgono in maniera importante le guarigioni che sono 364 mentre continuano a calare sia i casi attivi, cioè il numero dei malati effettivi (-303) che i ricoveri negli ospedali. In terapia intensiva ci sono oggi 8 pazienti in meno mentre sono 51 in meno quelli ricoverati in altri reparti. Modena continua ad essere una tra le province più virtuose del territorio emiliano-romagnolo: nella nostra area si contano oggi solamente 11 nuovi casi di positività, in linea con i dati dei giorni scorsi. Il totale dei positivi sale così a 3758. 4 i decessi odierni registrati nella nostra provincia. A Modena sono state installate anche postazioni per sanificazioni di ambulanze e per effettuare test sierologici. Il commissario ad acta sabato lascerà il ruolo ed è stato ringraziato anche dal presidente della Regione Stefano Bonaccini, il quale ha anche annunciato che dalle prossime settimane si eseguiranno test a tappeto su tutta la popolazione.