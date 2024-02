Si avvicina San Valentino, una festa tradizionalmente legata agli innamorati. Nonostante il caro-vita e l’aumento generalizzato dei prezzi, i modenesi non rinunceranno a San Valentino, con un budget medio in Italia di 85 euro a persona. Secondo Confesercenti, si faranno meno regali rispetto agli anni precedenti, circa il 61% degli intervistati, e a dominare la scena della giornata saranno ancora le cene romantiche, delle quali una su cinque sarà preparata a casa, per contenere i costi, decisamente più elevati nei ristoranti. Solo il 5%, invece, festeggerà mentre è in viaggio con il partner. Per quanto riguarda le fasce d’età, le celebrazioni coinvolgeranno soprattutto ragazzi e giovani adulti: il 66% delle persone dai 34 anni in giù, contro il 57% delle generazioni più anziane. Sui regali del 14 febbraio, ancora una volta, i cioccolatini si confermano il dono romantico più gettonato dagli italiani. Seguono i prodotti di profumeria, poi prodotti e accessori di gioielleria e fiori. Al quinto posto, grazie alla spinta dei saldi invernali, i prodotti e accessori moda, scelti da 2 innamorati su 10.