Nel video, le interviste a:

Claudio Medici, presidente CNA Modena

Dario Costantini, presidente Cna Nazionale

Mons. Erio Castellucci, Arcivescovo di Modena e Nonantola

Alessandra Camporota, Prefetto di Modena

Un’unica soluzione a due nodi che insistono sulla città: quello dell’integrazione e quello della carenza di manodopera. Così immigrazione e lavoro sono stati al centro di un incontro tra il prefetto di Modena Alessandra Camporota, l’Arcivescovo Don Erio Castellucci e i presidenti cittadini e nazionali di Cna. L’economia modenese, da sempre da traino alla regione essa stessa locomotiva d’Europa, deve il suo ottavo posto nella classifica dell’export nazionale – dice CNA – anche grazie a lavoratori stranieri, che costituiscono circa il 20% di quelli complessivi. Se la presenza di cittadini stranieri crea spesso problemi legati a differenze culturali, religiose, sociali, la sintesi non può che essere quella di un’integrazione che cerca di superarli, riflettendo anche sul ruolo della chiesa. Lavoro come integrazione, lavoro anche come sicurezza.