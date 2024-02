Intervento dei Carabinieri anche al Parco Novi Sad dove i militari hanno identificato alcuni ragazzi stranieri, due dei quali sono stati espulsi. Un 24enne è stato trovato in possesso di hashish e di due permessi di soggiorno, con lo stesso numero identificativo, ma scadenze diverse. Entrambi i documenti sono risultati falsi. In sua compagnia è stato identificato e trovato in possesso di droga e di un coltello anche un 18enne.