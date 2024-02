Nel video l’intervento durante SportQui di Mauro Rabitti, Ex attaccante Modena

Ripresa la preparazione dei gialli, in vista della prossima giornata di campionato, che vedrà domenica prossima il Modena giocare in trasferta sul campo del Venezia.

Sarà un match molto complicato, contro una delle squadre più forti della B, costruita per andare in A, e recente “bestia nera” proprio del Modena.

Portare a casa dallo stadio “Penzo” un risultato positivo sarebbe un altro passo in avanti per la squadra di mister Bianco.

Tra gli illustri ex che stanno apprezzando l’operato della squadra e della società c’è anche il mitico Mauro Rabitti, ospite ieri sera della nostra trasmissione SportQui.

Per la partita a Venezia di domenica (inizio ore 16.15) è sicuro il rientro di Antonio Palumbo, che ha scontato il turno di squalifica. Saranno, invece, appiedati dal Giudice Sportivo Fabio Ponsi e Giovanni Zaro: inevitabili i cambi in difesa, con il probabile ritorno tra i titolari di Antonio Pergreffi e Matteo Cotali.