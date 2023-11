Vigili del fuoco in azione ieri sera per un incendio che si è sviluppato in via Giacomo Matteotti a San Possidonio. In fiamme la copertura di una casa. L’azione dei pompieri ha permesso di portare in salvo una persona che si era rifugiata sul tetto. Non ci sono state conseguenze per le persone, mentre sono in corso di valutazione le condizioni strutturali della copertura della casa.