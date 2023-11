Nel video l’intervista al Dott. Giuseppe Amato, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna

A Gaza è stata concessa la tregua e i primi ostaggi israeliani presi da Hamas sono stati liberati. Ma la situazione in Medio Oriente resta delicata e l’inasprirsi del conflitto in quei territori ha fatto rialzare l’attenzione sul tema del terrorismo. Presso l’Auditorium della Fondazione “Marco Biagi” a Modena si è tenuto un convegno proprio per parlare dei possibili rischi e come contrastarli

Una giornata formativa, rivolta a funzionari e personale della Polizia di Stato ed estesa alle altre Forze di polizia e all’Accademia Militare, agli studenti universitari e ad alcune classi delle superiori, che si è concentrata in particolare sul ruolo del Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo e degli strumenti di prevenzione a disposizione della magistratura in coordinamento con le forze dell’ordine