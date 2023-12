Nel video l’intervista a Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia-Romagna

13,7 miliardi di euro per la manovra di bilancio 2024 della Regione Emilia-Romagna. Il voto in assemblea legislativa ha dato il via libera alla legge che regola entrate e uscite, la maggior parte dedicate alla sanità.

Previste nel pacchetto, tra le altre cose, risorse per il diritto allo studio, il fondo per la non-autosufficienza, la cura del territorio, il sostegno alle imprese e al lavoro. Confermato, inoltre, l’abbattimento delle rette dei nidi. Ma quest’anno la manovra ha dovuto fare i conti, anche e soprattutto, con l’emergenza e l’avvio della ricostruzione post-alluvione, unitamente ai riflessi dello shock dei costi energetici dello scorso anno, ai forti picchi di inflazione e scenari geopolitici ed economici internazionali tra i più instabili degli ultimi decenni.