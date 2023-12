Nel video l’intervista a Cristian Serpini, Allenatore Carpi

Il Carpi non sbaglia l’ultima del 2023 e torna da Certaldo con un convincente 3-1, seconda vittoria di fila per i biancorossi. Un successo solo in parte incrinato dalla vittoria al 97’ del Ravenna a Imola che mantiene i giallorossi in vetta a +6, mentre la squadra di Serpini chiude il girone di andata al 5° posto. I biancorossi cominciano col piede giusto e all’11’ Sall si divora subito il vantaggio mandando clamorosamente fuori a mezzo metro dalla porta l’invito di Cortesi. Un errore che il senegalese cancella subito dopo, quando con l’esterno destro batte in uscita Bruni sulla verticale perfetta di D’Orsi. Il Certaldo si vede nel finale di tempo con Dileo e Gozzerini ma Lorenzi fa buona guardia. Nei primi 8’ della ripresa l’uno due che chiude i conti: è Saporetti a mandare in porta Sall, che salta il portiere Bruni costretto a stenderlo. Giallo e rigore che Saporetti trasforma toccando quota 10 in stagione. Subito dopo ci pensa Forapani con un missile su punizione che tocca il palo ed entra a firmare il 3-0, sua seconda rete stagionale. La gara è chiusa ma il Certaldo non molla, colpisce un palo con Gozzerini e a 10’ dalla fine accorcia con lo stesso attaccante, che spara dal limite, ma i toscani non riescono più a rendersi pericolosi.