PROCESSO ALICE NERI, GAALOUL: “NON C’ENTRO NULLA CON IL SUO OMICIDIO”

Seconda udienza per l’omicidio di Alice Neri, la 32enne di Ravarino trovata carbonizzata a Fossa di Concordia. L’unico imputato per la sua morte, Mohamed Gaaloul, che entrando in aula ha urlato ai giornalisti la sua innocenza