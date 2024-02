Due spacciatori arrestati e ingenti quantitativi di droga e contanti sequestrati, questo il bilancio di un’indagine della Polizia Locale di Modena partita dalla segnalazione dei cittadini di strani via vai di auto e persone. L’operazione è scattata in località Cognento, con il controllo di un veicolo sospetto. I due tunisini a bordo hanno inutilmente tentato di scappare speronando le auto della Polizia locale, che ha rinvenuto in loco sette dosi di cocaina. La perquisizione nell’abitazione ha portato al sequestro di altri 250 grammi della stessa sostanza e 35mila euro in contanti.