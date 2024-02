Nel video l’intervista ad Irene Priolo Assessora all’Ambiente e al Contrasto al Cambiamento Climatico

Modena riconquista, a fatica, il bollino “verde”: da domani saranno revocate le misure emergenziali sulla previsione di un miglioramento della qualità dell’aria da oggi a venerdì, giorno in cui è attesa una perturbazione. Se il peggio sembra passato, la nostra provincia resta sul podio nero per inquinamento atmosferico. Le previsioni di Arpae danno nel centro città e in tutta la pianura concentrazioni di PM10 ancora superiori ai limiti di legge nella giornata di oggi, domani la situazione dovrebbe migliorare nel capoluogo, restando grave nella bassa. Nei giorni scorsi le polveri sottili nelle nostre centraline hanno registrato limiti anche il doppio del consentito nonostante le normative del nuovo Piano Aria Regionale volte a mitigare l’inquinamento atmosferico. Proprio per questa situazione complessivamente allarmante domani l’assessora all’Ambiente, alla transizione ecologica e al contrasto al cambiamento climatico, Irene Priolo, ha convocato un incontro con tutti i sindaci dei comuni coinvolti dal Pair.

Nei prossimi giorni la stessa Assessora incontrerà il ministro Pichetto Frattin per chiedere anche l’intervento del Governo