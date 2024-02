Il nome dell’Arcivescovo di Modena-Nonantola, Monsignor Erio Castellucci, è uscito tra i candidati al ruolo di Arcivescovo di Firenze.

Nel capoluogo toscano, infatti, è tempo di addio per il Cardinale Giuseppe Betori, 77 anni, intervenuto in questi giorni sul caso del cantiere di Firenze, dichiarando che “il lavoro è dignitoso solo se sicuro”.

La Nunziatura Apostolica ha già cominciato le consultazioni per scegliere il nuovo Arcivescovo di Firenze.

Il curriculum di Monsignor Castellucci – 63 anni, alla guida della Diocesi modenese dal 2015 e Vescovo di Carpi dal 2021 – è molto apprezzato in Vaticano, a tal punto che il suo nome era già stato inserito nella lista dei “papabili” anche due anni fa, per la nomina del nuovo Arcivescovo di Torino. Poi la scelta cadde su un esponente locale del Clero, Monsignor Roberto Repole.

E’ probabile che anche stavolta la scelta di Papa Francesco cada su un religioso fiorentino o, in ogni caso, toscano, conoscitore del territorio, ma già il fatto che Monsignor Castellucci sia stato nuovamente preso in considerazione per una Diocesi prestigiosa di una grande città dimostra il buon lavoro che da anni sta svolgendo per la comunità modenese.