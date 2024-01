C’è l’eccesso di velocità tra i comportamenti scorretti alla guida più frequenti nella nostra provincia. A Modena si corre, troppo. A dare un’idea di quanto sono i dati della Polizia Stradale, che ha tirato le somme delle attività svolte nel 2023. Le violazioni accertate in questo senso sono state 3.505, in netta crescita rispetto al 2022, quando furono poco più di 2.300. Purtroppo, è aumentato anche il numero complessivo di incidenti: 889 quelli rilevati dalla Stradale, di cui otto con esito mortale. L’anno precedente erano stati 752. I controlli e la prevenzione da parte della Polizia sono stati rafforzati e a bilancio dell’attività risultano 347 patenti ritirate e oltre 25mila punti decurtarti. Circa 24mila le infrazioni contestate. Sul fronte preventivo, la Polizia Stradale di Modena è stata impegnata nelle iniziative di prossimità volte ad accrescere la consapevolezza del pericolo che si corre sulla strada a causa di condotte scorrette o azzardate. Un pericolo che spesso si sottovaluta, come si evince da un altro triste dato: per i giovani fino a 30 anni l’incidentalità stradale rappresenta la prima causa di morte. Tra i progetti di sensibilizzazione ci sono “Icaro” e “Guida e Basta”, che rappresentano alcuni degli strumenti utilizzati dalla Polizia per promuovere la cultura della legalità e di corretti comportamenti alla guida.