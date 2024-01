Nel video l’intervista a Dott. Geminiano Bandiera, Dir. Pronto Soccorso Medicina Urgenza Ospedale Baggiovara

I sanitari dicono Basta! Basta ad ogni tipo di aggressione a cui da tempo sono soggetti. Violenze che avvengono proprio in luoghi in cui la massima cura è d’obbligo, i pronto soccorso degli ospedali cittadini. Solo venerdì scorso un paziente 37enne si è scagliato contro il personale di quello del Policlinico. Ora dovrà rispondere di percosse e interruzione di pubblico esercizio. E il periodo festivo, con l’importante aumento di accessi, non ha sicuramente facilitato. Policlinico e ospedale di Baggiovara, infatti, intasati nel periodo festivo. Accessi tra il 24 dicembre e il 6 gennaio oltre la media registrata nell’arco di tutto il 2023. Alcune giornate hanno visto l’arrivo di 150/160 persone, ma è stato superato anche il tetto dei 170 accessi in una giornata nel corso delle festività, a fronte di una media annua che si attesta intorno ai 122 per il pronto soccorso del Policlinico e circa 124 in quello di Baggiovara.

A questa situazione già di allerta si aggiunge l’aumento dei codici rossi, quelli che non possono essere seguiti dagli specializzandi del Policlinico che l’Ausl di Modena sta utilizzando a rinforzo del comparto medico sul territorio. Tutta una serie di elementi che soffiano su una situazione, quella dei pronto soccorso già critica da tempo e da tempo costellata di gravi episodi, come aggressioni e vandalismi sia nei riguardi degli operatori sanitari che delle strutture del triage