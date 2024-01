Nel video l’intervista a Simone Gualtieri, DS Settore Eccellenza Femminile Scuola Anderlini

Tre atlete della Scuola Anderlini hanno portato in alto i valori dello sport modenese con la Nazionale Italiana Juniores Under 20 di pallavolo. Arianna Gambini, Linda Manfredini e Irene Mescoli sono state protagoniste nel trofeo Wevza, vinto dalle azzurre in finale contro la Spagna. Un percorso di crescita formidabile per le tre giocatrici, cresciute nelle palestre dell’Anderlini.

Irene Mescoli, classe 2000 adesso al Rubiera in B1, Arianna Gambini, 2005 anche lei titolare in B1, e Linda Manfredini, modenese del 2006 ormai diventata uno dei talenti più interessanti della pallavolo italiana, impegnata in Serie A1. Ma oltre alle tre atlete, ci sono anche altri prodotti di qualità provenienti dal volley locale.