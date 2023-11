PIAZZA ROMA, COPERTE E CUSCINI IN VENDITA PER UNA RACCOLTA FONDI PER...

Cuscini, coperte e altri splendidi manufatti realizzati dal gruppo di amiche delle “Penelopine”. Le opere verranno messe in vendita sabato in Piazza Roma per una raccolta fondi, progettata insieme a Croce Blu Modena, per aiutare gli abitanti della nostra regione colpiti dalle alluvioni di maggio.