Dalla finestra dei loro palazzi, i residenti del Villaggio Zeta vedono e sentono tutto. Vedono il continuo via vai, sospetto, di gente dal palazzone-residence di via delle Costellazioni. Sentono le urla, violente, specialmente nel pieno della notte. Per questo non si sorprendono alla notizia di un nuovo blitz della Polizia all’interno del noto palazzone, quello che ospita richiedenti asilo e già finito più volte al centro di una serie di problemi di vivibilità. Questa volta, gli agenti hanno riscontrato all’interno la presenza di otto persone, di cui sei non autorizzate. In particolare, è stato arrestato un 27enne egiziano trovato con alcune dosi di cocaina e materiale per il confezionamento della droga. Ma lo spaccio e il degrado sono ormai all’ordine del giorno.