All’interno l’intervista ad Alberto Bellelli (sindaco di Carpi)

Due giorni dopo la plateale ma civile protesta degli esercenti di Carpi, che avevano simbolicamente consegnato le chiavi dei propri negozi al sindaco Alberto Bellelli, stritolati dal lockdown per il Coronavirus, l’amministrazione di Carpi si è attivata, battendo sul tempo anche il capoluogo Modena, per aiutare i commercianti con un piano che impegna un milione di euro in defiscalizzazione per tasse, Tari e Imu.

Anche nel caso in cui nel prossimo Decreto-maggio del Governo fossero inseriti tali sgravi, il Comune non cambierà strada

Ma il Comune ha pronto anche un secondo piano di interventi a livello sociale