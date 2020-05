All’interno l’intervista al dottor Paolo Lanzoni (Direttore della Pediatria di Area Nord)

Fortunatamente il Covid-19 non intacca la salute dei bambini. I numeri registrati dalla Struttura complessa di Pediatria di Area Nord parlano di un solo paziente positivo e una media di tre casi sospetti a settimana. Il reparto però si è riorganizzato per fronteggiare l’emergenza e per garantire ai piccoli pazienti e ai loro genitori le necessarie precauzioni per proteggersi dal virus.

Se un bambino dovesse essere un sospetto Covid-19 si valutano in primis le sue condizioni di salute e in un secondo momento si decide il percorso terapeutico da intraprendere.

Dopo la notizia di un bimbo ricoverato con Sindrome di Kawasaki e risultato anche positivo al tampone da Coronavirus, il dottor Lanzoni ha voluto fare il punto anche su questa malattia che colpisce principalmente i bambini e che potrebbe essere correlata al covid-19.