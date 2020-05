All’interno l’intervista a Barbara Lori (assessore regionale alla Montagna)

Un bando da dieci milioni a fondo perduto per favorire chi vuole andare ad abitare in Appennino. Lo ha presentato la Regione ed è rivolto a giovani coppie, con almeno un componente under 40, e famiglie per l’acquisto della prima casa o la ristrutturazione della propria abitazione in uno dei 119 comuni montani dell’Emilia Romagna. Il contributo, che va da un minimo di 10 mila a un massimo di 30 mila euro è finalizzato all’acquisto della casa in proprietà (limitatamente ad alloggi o immobili già esistenti), o al recupero di patrimonio edilizio esistente adibito o da adibire a prima casa, o per un mix di acquisto e recupero. Le domande potranno essere presentate dal 15 settembre al 15 ottobre e il bando è rivolto anche ai nuclei familiari composti da una sola persona. Fra i vincoli per essere ammessi c’è il mantenimento della residenza nel comune per i 5 anni successivi alla fruizione come prima casa, mentre almeno uno dei componenti deve avere la residenza in regione o svolgere attività lavorativa principale nel territorio regionale.