Foto di copertina d’archivio

Ieri pomeriggio i Carabinieri della Compagnia di Sassuolo hanno tratto in arresto un 53enne straniero, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo conservava sul suo camper oltre un chilo di droga. Sul camper aveva anche un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e della somma contante di 650 euro, tutti sequestrati. L’uomo è stato trasferito direttamente nel carcere di Sant’Anna a disposizione dell’Autorità Giudiziaria