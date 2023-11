Si chiama “Eduscopio” il rapporto realizzato dalla Fondazione Agnelli che, ogni anno, raccoglie dati sulle scuole superiori per guidare i ragazzi nella scelta di percorsi formativi più adatti a loro, una volta superato l’esame di terza media. Il feedback dello studio riguarda anche Modena. Ottime performance, in questo 2023, non solo per le scuole della città, ma anche (e soprattutto) per quelle della provincia. Ma andiamo con ordine. Partiamo dai licei: miglior classico è l’Allegretti di Vignola, che scala due posizioni rispetto all’anno scorso e diventa primo, seguito dal Muratori-San Carlo e dal Formiggini di Sassuolo. Per lo scientifico, anche in questo caso è la provincia a fare la parte del leone: primo classificato, infatti, è il liceo Morandi di Finale Emilia, che scalza il Fanti di Carpi, finito terzo, superato dal Formiggini di Sassuolo e seguito al quarto posto dal Tassoni di Modena. Il migliore delle scienze umane è il Sigonio, primo anche nel 2022. Anche l’indirizzo linguistico, particolarmente in voga negli ultimi anni, vede una conferma al primo posto: è, ancora una volta, il Morandi di Finale Emilia. Per quanto riguarda gli istituti tecnici, per l’indirizzo economico davanti c’è ancora il Paradisi; per quello tecnologico c’è il Fermi, mentre tra gli artistici non c’è partita: l’unico censito è il Venturi di Modena. E per chi vuole entrare subito nel mondo del lavoro? Nella categoria “Professionale per Servizi”, come l’anno scorso vince lo Spallanzani di Castelfranco, col 65% di occupati. In chiave industriale, invece, il numero uno è il Marconi di Pavullo con un ottimo 80% di occupati, seguito dal Ferrari di Maranello, il Don Magnani di Sassuolo e ancora il Levi.