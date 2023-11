Nel video l’intervista a Nicola Maria Russo, Uil Modena e Reggio Emilia

“Adesso Basta!” questa la voce unitaria di Cgil e Uil che scendono nuovamente in piazza, dopo le iniziative di protesta di venerdì scorso 17 novembre. Giovedì prossimo è stato proclamato uno sciopero nazionale per l’intera giornata o turno di lavoro contro la legge di bilancio e a sostegno di una politica economica, sociale e contrattuale alternativa. A scioperare per l’intera giornata saranno i settori privati e la filiera sempre del privato. Anche per il 24 novembre sono previste due manifestazioni, un corteo che da piazzale Tien An men arriverà in Piazza Grande dove nel presidio previsto si susseguiranno i vari interventi delle sigle sindacali, tra cui quello di Nicola Maria Russo, Uil Modena e Reggio Emilia

Venerdì 17 novembre a incrociare le braccia sono stati invece i lavoratori dei settori del trasporto pubblico-logistica, scuola-università, pubblico impiego e altri. Anche in quell’occasione a Modena si sono svolti un corteo e un presidio