Tutto pronto per il “Modena Pride”. A distanza di cinque anni, torna la manifestazione-marcia per l’orgoglio LGBTQIA+. L’obiettivo degli organizzatori – l’Arcigay Modena “Matthew Shepard, con Agedo Bologna e Keller – è superare la cifra della prima storica edizione, quella del 2019: 25.000 partecipanti. “Modena Pride 2024” sarà, soprattutto, una grande festa cittadina – assicurano gli organizzatori – con un programma che prende il via dal Parco Ferrari. Due i momenti salienti: la parata, con partenza alle 14.30 (ritrovo dalle 13) proprio dal parco, ribattezzato per l’occasione “Modena Pride Park”, sfilata per le vie del centro storico e ritorno al parco previsto per le 17.30 circa. A seguire, un festival socio-culturale di chiusura, con gli interventi di attivisti dei diritti LGBTQIA+, la presenza di organizzazioni no-profit, un mercato artigianale, musica, cibo e bevande.