Nel video intervista a Claudio Vagnini, Direttore Generale Azienda Ospedaliero-Universitaria

L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena punta sull’umanizzazione delle cure come politica aziendale. Un percorso ormai intrapreso da tempo, ma che si arricchisce con nuovi progetti per valorizzare il più possibile l’unicità della persona malata, ascoltando la sua volontà, la sua storia e il modo in cui vive ciò che gli sta accadendo. Per far conoscere questi aspetti dell’assistenza c’è stato un secondo incontro con i cittadini e con le Associazioni di Volontariato.

L’obiettivo è rendere i luoghi di assistenza e i percorsi diagnostico-terapeutici orientati quanto più possibile alla persona, considerata nella sua interezza fisica, sociale e psicologica. Diversi gli ambiti coinvolti nei nuovi progetti.