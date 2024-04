Nel video l’intervista a Fabrizio Ghidini Vicepresidente regionale Federconsumatori

Al servito la benzina sfonda il 2,5 euro al litro, o anche qualcosa di più, in molti distributori del Belpaese, in autostrada così come in città, con le accise che pesano poco meno della metà. In vista dei ponti di primavera, i consumatori tornano a far sentire la propria voce contro il caro-benzina. Non è un mistero che i prezzi dei carburanti siano vertiginosamente saliti nell’ultimo periodo. Alla riapertura della settimana, infatti, i prezzi secondo la “Staffetta Quotidiana” sono addirittura ai massimi da esattamente sei mesi per la verde, mentre il gasolio è in leggero calo. A risentirne, anche e soprattutto le tasche dei modenesi.

Mentre il prezzo nelle stazioni di rifornimento cresce a vista d’occhio giorno dopo giorno, da parte del Governo arriva l’ennesimo no al taglio delle accise sui carburanti. E le aspettative per il futuro si fanno ancora più incerte.