All’interno l’intervista a Stefano Bonacini (presidente Regione Emilia-Romagna)

“Squadra che vince non si cambia ma io l’ho cambiata quasi tutta”. Così ammette lo stesso Presidente della Regione Stefano Bonaccini una volta palesati i nomi degli assessori della Giunta: otto le new entry sulle dieci cariche complessive. La Regione, al di là del suo Presidente, cambia sostanzialmente volto. Ai nostri microfoni, il Governatore spiega come tuttavia la scelta non sia dovuta al demerito della vecchia Giunta. Lavoro e ambiente sono quindi i temi prioritari su cui la nuova squadra muoverà le primissime mosse. Il fine è quello di migliorare il lavoro degli ultimi cinque anni e il presidente Bonaccini ha intenzione di farlo impugnando in prima persona alcune delle competenze più importanti: a lui spettano le deleghe alla Programmazione dei Fondi Europei, Autonomia, Sicurezza e Legalità, Ricostruzione Post Sisma e Sport.