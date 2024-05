Nel video le interviste a:

Annalisa, Residente di via Pisacane

Angelo, Residente di via Pisacane

Appartamenti che si svuotano, via via uno dopo l’altro, perché sempre meno famiglie, nell’enorme condominio al civico 5 di via Pisacane, vogliono continuare a viverci. Colpa del degrado, di frequentazioni poco rassicuranti che tengono sotto scacco la zona: di giorno bivaccano per la strada, si ubriacano, spacciano. Di notte, invece, punto di ritrovo nei garage sotterranei. È proprio lì che, a detta di quegli ormai pochi residenti “superstiti”, tra cataste di roba abbandonata, materassi, feci umane e tanta, tanta, sporcizia, si rintanerebbero diversi inquilini abusivi, tutti in subaffitto. Chiavi alla mano, s’infiltrano nei cunicoli e si barricano nei box. Poi di giorno scompaiono, ma quello che resta là sotto è tutt’altro che un mistero.

Mentre tiene per mano la sua bambina, Angelo, residente del palazzo, ci accompagna nel tour. Nel parcheggio, alcune auto abbandonate con gente all’interno. Con noi c’è anche Annalisa che si guarda le spalle e ci invita a fare altrettanto. Dice di non sentirsi più sicura, motivo per il quale ha messo in vendita il suo appartamento. Ha scritto anche un post su Facebook, dalla disperazione.

E non è la sola ed unica a sentirsi così. Nonostante gli appelli fatti, le ripetute richieste d’aiuto, sembra che nessuno sia disposto ad aiutarli.