Storie di impresa legate al mondo dello sport. Ieri sera è andata in scena l’inaugurazione del MoRe Impresa Festival, appuntamento che ha avuto come ospiti i presidenti del Modena Calcio e del Modena Volley Carlo Rivetti e Giulia Gabana.

Tra i temi trattati durante l’evento, che terminerà domani 1 dicembre, c’è ovviamente quello dedicato al lavoro, con una particolare attenzione rivolta alle risorse delle nuove generazioni e al loro rapporto con le aziende del territorio, circa 2500 quelle coinvolte nel festival.