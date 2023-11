Il nuotatore carpigiano Gregorio Paltrinieri continua a stupire. L’atleta ha vinto i 1500 stile libero nel primo giorno degli Assoluti invernali 2023, che si stanno tenendo a Riccione. Paltrinieri ha inoltre strappato il pass olimpico per i Giochi di Parigi 2024, chiudendo la gara, davanti a Luca De Tullio e Matteo Diodato, con il tempo di 14:41.38, circa 3 secondi in meno rispetto al tempo-limite richiesto dalla FIN. Per il nuotatore sarà la 4ª Olimpiade della sua carriera.