Si chiamavano Maria Goldoni, Paolo Preci suo figlio e Umberto Sala, storico volontario della Croce Blu. Sono loro le tre vittime di 83, 59 e 73 anni, del tragico incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sulla Nuova Estense, sul viadotto Malandrone nel comune di Serramazzoni. Erano circa le 14 quando si è consumata la tragedia che ha spezzato la famiglia. Secondo le ricostruzioni alla guida della Dacia Duster c’era Preci, l’amico era seduto di fianco, la madre sul sedile posteriore. Appena passato il viadotto, l’auto, che da quanto riferito da alcuni testimoni pare viaggiasse a velocità sostenuta, ha sbandato all’altezza di una curva a destra, invadendo la corsia opposta, proprio nel momento in cui arrivava un camion con un rimorchio di 300 quintali di sabbia diretto verso il distretto ceramico di Pavullo. Lo schianto frontale è stato allora inevitabile e violentissimo. Nell’urto contro la parte sinistra della motrice la Dacia si è accartocciata e girata su sé stessa, completamente distrutta. Irriconoscibile. Per la violenza dell’impatto Preci – che da alcuni anni risiedeva a Lama Mocogno e lì andavano spesso a trovarlo la madre e l’amico – sarebbe stato sbalzato fuori finendo schiacciato tra la vettura e il guardrail. Tra i primi ad avvicinarsi ai due mezzi, l’assessore del comune di Pavullo Massimo Vallicelli che ha chiamato subito il 118. All’arrivo dei soccorsi per il passeggero e la donna non c’era più nulla da fare, morti sul colpo, mentre il personale medico ha fatto di tutto per rianimare il 59enne, purtroppo deceduto poco dopo. Sul posto hanno lavorato a lungo i vigili del fuoco per la rimozione dei mezzi, mentre i carabinieri si stanno occupando dei rilievi. L’ennesima tragedia su strada che riaccende i riflettori sul tema della sicurezza, specialmente in quel tratto di strada, ritenuta da molti pericolosa. Intanto, non è ancora nota la data dei funerali