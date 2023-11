MODENA VOLLEY, L’OBIETTIVO DI RINALDI: “VOGLIO PRENDERE LE REDINI DELLA SQUADRA”

Dopo Cisterna arriva Taranto. Il Modena Volley tornerà in campo sabato alle 18 sul campo dei pugliesi. Tommaso Rinaldi ha presentato l’importante sfida, parlando degli obiettivi della squadra in questo periodo pieno di impegni per gli emiliani.