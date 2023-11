In vista delle elezioni amministrative nasce il comitato “Noi Per Modena”. Un progetto civico con un duplice obiettivo: mettere in dialogo i cittadini per costruire un programma senza influenze di partito e individuare insieme a loro un candidato sindaco in grado di affrontare le sfide sempre più complesse della città. Un progetto che vede tra i suoi promotori figure che hanno già avuto incarichi istituzionali come Andrea Galli, ma che per lo più conta cittadini di diversa estrazione e professionalità, uniti dall’impegno civico

La costruzione del programma partirà dalla condivisione delle soluzioni ai principali problemi della città, a partire dalla sicurezza ma non solo

Un progetto che vuole coinvolgere anche i più giovani, compresi gli studenti, senza escludere l’idea di trasformarsi in una vera e propria lista, a sostegno di un candidato che, il Comitato su questo è chiaro, dovrà essere civico