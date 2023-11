Anche quest’anno la città di Modena partecipa alla Campagna di Natale promossa dalla Fondazione Telethon per raccogliere fondi a favore della ricerca sulle malattie genetiche e rare, in occasione della Maratona televisiva della Solidarietà che si svolgerà nelle giornate di sabato 10 dicembre, sabato 16 e domenica 17 dicembre. In città e nel territorio provinciale sono in programma diverse iniziative che vedono i volontari proporre i Cuori di cioccolato, divenuti il simbolo di Telethon e distribuiti in 36 edicole modenesi, per sensibilizzare la cittadinanza e raccogliere fondi. Un contributo importante che permetterà di fare passi avanti nella diagnosi e nella cura di malattie rare prima sconosciute, come per la cura dei bimbi farfalla.