Negli ultimi giorni l’ambiente Modena Calcio è stato dominato dal tema extra-campo relativo al divieto imposto dalla prefettura di Como per la partita di domenica prossima. I tifosi residenti in provincia di Modena non potranno comprare i biglietti per il match. Novità importanti e positive arrivano però dal campo, perché sono migliorate le condizioni di Alessandro Pio Riccio, che punta ad una convocazione per la gara di domenica prossima in trasferta a Como alle 16.15. Bianco nelle recenti partite ha potuto contare solo su Zaro e Pergreffi nel ruolo di difensore centrale e il recupero di una risorsa in quella posizione del campo può essere fondamentale per la retroguardia dei canarini, che non chiudono una partita senza subire reti dalla vittoria in trasferta contro il Brescia del 24 ottobre. Un altro giocatore che rientrerà tra i convocati è Fabio Abiuso, che era stato squalificato per due turni dopo l’espulsione rimediata nella sconfitta casalinga contro la Sampdoria.

Dopo i due giorni di riposo concessi dall’allenatore del Modena, oggi riprendono gli allenamenti in vista della prossima gara di campionato, per la 16esima giornata di Serie B. Lavorano ancora a parte Gagno, Strizzolo, Cauz e Gerli, che non saranno disponibili per il match contro i lariani. Problemi di assenze anche per il Como di Cesc Fabregas, specialmente a centrocampo, dove l’allenatore non avrà per infortunio Baselli e non ci potrà essere neanche Konè, squalificato a causa del cartellino giallo rimediato contro il Sudtirol domenica scorsa. Il Modena vuole farsi trascinare dall’entusiasmo della vittoria nel derby contro la Reggiana, che ha esaltato il popolo gialloblù, protagonista anche sugli spalti con lanci di fumogeni sul campo, che hanno causato però una multa di 3 mila euro comminata alla società del Modena Calcio.