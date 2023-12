Foto di copertina d’archivio

Buone notizie per gli amanti degli sport invernali arrivano dal comprensorio sciistico del Cimone. Date le condizioni climatiche favorevoli, la stagione invernale potrà prendere il via già questo venerdì 8 dicembre, giorno dell’Immacolata. A Passo del Lupo sarà in funzione la seggiovia triposto Faggio Bianco. Al Lago della Ninfa sarà operativo il tappeto Campo Scuola insieme alla pista adiacente.