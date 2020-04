Nove sanzioni amministrative rilevate dai carabinieri di Carpi, Campogalliano, Soliera e Concordia nella giornata di martedì, altre otto nei comuni di Campogalliano, San Felice sul Panaro, San Prospero e Soliera ieri e ulteriori sette nei comuni di Pavullo, Zocca, Serramazzoni e Montese. Sono le multe effettuate dai militari dell’arma della provincia in tema di controlli e volti al rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica. Ancora tante, troppe, le persone trovate in giro senza validi motivi che hanno fatto scattare le 24 sanzioni. Oltre a queste, a Maranello i Carabinieri della locale stazione hanno sanzionato il titolare di un ristorante della zona per la presenza all’interno del locale di cinque persone. L’accertamento ha consentito di rilevare che le persone, clienti del ristorante, stavano consumando il loro pasto, in violazione delle norme vigenti. Ulteriori controlli, sempre per il rispetto delle norme anti contagio, hanno portato alla denuncia della Procura della Repubblica di altre due persone per false attestazioni a pubblico ufficiale: si tratta nello specifico di un cittadino marocchino che aveva falsamente dichiarato di essersi recato a Finale Emilia per comprare della carne e un 47enne italiano che a Sassuolo aveva affermato, falsamente, di essere diretto al lavoro presso un’officina meccanica.