È una costante situazione di spaccio, degrado e prostituzione quella che affligge tutta la zona di Viale Gramsci a Modena. Nulla è cambiato, anzi in tempi di Covid – 19 è notevolmente peggiorata. Lo spaccio addirittura entra nei condomini dove vivono le persone.

I residenti hanno quindi deciso di lanciare una petizione on line per sensibilizzare nuovamente le istituzioni locali sul problema.

I controlli ad oggi esistenti sono legati alle misure restrittive per limitare il contagio del virus e non per la lotta allo spaccio ed al degrado, punti sui quali i residenti chiedono ormai presidi fissi nelle aree ben note.