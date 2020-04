All’interno l’intervista al dottor Lucio Brugioni (Direttore Medicina Interna e Area Critica e Resp. Covid Room Policlinico)

Continua a scendere la curva dei ricoveri nei reparti di degenza ordinaria e di terapia intensiva dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena. Nello specifico sono ricoverati 127 pazienti complessivamente, di cui 47 presso l’Ospedale Civile di Baggiovara e 80 al Policlinico di Modena. Di questi, 26 si trovano nei reparti di terapia intensiva, 8 presso il Policlinico mentre 16 nella struttura di Baggiovara. Sei invece i pazienti ricoverati in terapia sub intensiva, mentre 95 sono in degenza ordinaria, di cui 19 nel nosocomio di Baggiovara mentre 66 in quello di Modena. A distanza di un mese è stata anche tracciata la situazione all’interno delle Covid-Room, stanze dove sono ricoverati pazienti usciti dalla fase acuta ma non ancora dimissibili.