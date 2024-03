Nel video l’intervista a Nicola Maria Russo, UIL Modena Segretario Generale Uil Fpl Modena

Iniziativa shock della UIL quella attuata ieri, per richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sulla tragedia delle morti sul lavoro. Mille bare in Piazza del Popolo, una visione surreale che fortifica una realtà: ogni anno più di mille persone – come sottolinea lo stesso sindacato – escono di casa per andare al lavoro e non fanno più ritorno a casa. Ecco perché la scelta di esporre mille bare sul selciato della storica piazza romana

Durante il 2023 nel territorio provinciale di Modena, le denunce per infortunio con esito mortale registrate, ammontano a 15 unità, oltre 40 invece le denunce al giorno. 810 quelle per malattie professionali, numero in aumento rispetto al 2022. E’ quanto emerso dal report di febbraio delle “Note statistiche” elaborato dalla Provincia di Modena. E il di ieri a Roma ha inteso sollecitare una volta di più la politica e il Governo a mettere in campo tutti i provvedimenti necessari a rafforzare la prevenzione, a investire in sicurezza, a sanzionare giustamente i trasgressori. Una situazione particolarmente attenzionate sui nostri territori fortemente produttivi e sedi di piccole, medie e grandi aziende