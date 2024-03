Ha accompagnato l’amica quindicenne, sua coetanea, a un incontro con alcune ragazze per chiarire “chiarire una vicenda legata a un ragazzo” ma l’appuntamento sfocia in una violenta rissa e lei finisce in Pronto Soccorso, dopo essere stata colpita ripetutamente alla testa con una bottiglia di birra. È accaduto ieri pomeriggio a Carpi, in un parcheggio a ridosso del centro storico. Ad allertare le Forze dell’Ordine alcuni passanti richiamati dalle urla. La giovane aggredita, con un taglio dietro l’orecchio e una prognosi di 15 giorni, sporgerà denuncia.