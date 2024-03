Continua a regnare l’incertezza per i lavoratori della Maserati, ieri scesi di nuovo in piazza per chiedere lo stop alla cassa integrazione, al momento confermata fino al 3 di maggio. A seguito del tavolo tecnico alla presenza delle regioni, verrà aperto un tavolo politico per ragionare insieme a Stellantis sui possibili sostegni alla transazione ecologica. Per la Maserati, dicono Uil e Cgil, servirà un tavolo a parte e risposte certe ai lavoratori, che parteciperanno agli scioperi dell’11 aprile e alla manifestazione prevista a Roma il 20 aprile