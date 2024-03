Nel video le interviste a:

-Paolo Pisani, Presidente di Hesperia Bimbi ets onlus

-Alberto Caldana, Presidente Porta Aperta

-Maria Yonek, Volontaria Ucraina

Non ha certezze la popolazione ucraina da oltre due anni in balia della guerra. Modena continua aiutare i civili con missioni umanitarie nelle aree più fragili. Una nuova iniziativa solidale prenderà il via dal 21 al 24 marzo. Si tratta della quinta per l’associazione Porta Aperta e dell’ottava per Hesperia Bimbi ets, due realtà che si sono unite per portare nella regione di Černivci, vicino al confine con la Romania, tutto il necessario per allestire due studi medici odontoiatrici.La popolazione nelle aree vicine al Donbass è allo stremo raccontano i volontari

Tra chi può testimoniare gli orrori di quella guerra c’è anche Maria Yonek, originaria proprio di Černivci. Lì ha lasciato due figli, entrambi preti, che aiutano come possono.