55 anni per il Kaiser della Rossa. Oggi il mondo della Ferrari celebra il compleanno del suo campione Michael Schumacher, con i ricordi della sua carriera meravigliosa ancora vividi negli occhi dei tifosi di questo sport. Una disciplina, quella delle corse automobilistiche, che ha dato tanto al fenomeno tedesco, vincitore di 7 titoli mondiali iridati, 91 gare, 155 podi e 68 pole position. I numeri non bastano però per descrivere quanto sia importante Schumi per le città di Maranello e Modena, in esaltazione nel periodo tra il 2000 e il 2004, in cui il pilota dominò la Formula 1 con cinque campionati consecutivi. Impressa nella mente degli appassionati purtroppo anche la giornata del 29 dicembre 2013, di quell’incidente sugli sci a Mèribel di dieci anni fa, che stravolse completamente la vita del tedesco e della sua famiglia. Ad oggi sono poco chiare le condizioni di salute di Schumacher, anche perché pochissime notizie sul campione vengono fatte trapelare, per espressa volontà dei suoi cari. Il Kaiser c’è ma è diverso, come dichiarato dalla moglie Corinna in un’intervista. Non riesce a parlare ma continua a guardare le corse di Formula 1, passione che non potrà mai spegnersi nell’uomo che ha dominato la scena per molti anni. Il tedesco ha vissuto nella villa di Gland, sul Lago di Ginevra, in Svizzera, insieme alla moglie e ai figli Mick, quest’anno terzo pilota in Mercedes, e Gina-Maria. La casa è stata messa adesso in vendita, mentre il pilota abita per lo più a Maiorca, seguito giorno e notte da un’equipe composta da medici e infermieri. Pochissime persone possono avvicinarsi al mito della Ferrari, che continua però a ricevere da lontano l’affetto sconfinato dei suoi tifosi, specialmente oggi nel giorno del suo 55esimo compleanno.